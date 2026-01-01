Грошова допомога для ВПО у Київській області залишається одним з ключових механізмів підтримки вразливих груп населення.

Грошова допомога для ВПО у Київській області передбачає чіткі обмеження щодо майнового стану отримувачів, повідомляє Politeka.

Йдеться про норми Порядку призначення та виплати допомоги на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 року.

Саме цей документ визначає перелік випадків, коли соцвиплати можуть бути не призначені або припинені вже під час їх отримання.

Фахівці звертають увагу, що однією з підстав для скасування грошової допомоги для ВПО у Київській області є купівля житлової нерухомості або наявність у власності житла, яке не відповідає встановленим критеріям.

Зокрема, соцдопомога не надається або припиняється, якщо хтось із членів сім’ї протягом останніх трьох місяців або під час отримання виплат придбав квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 000 грн.

Водночас практика показує, що навіть угоди на менші суми не завжди гарантують збереження статусу отримувача грошової допомоги для ВПО у Київській обоасті.

Юристи Юридичного порадника пояснюють, що вирішальним фактором часто стає не лише вартість нерухомості, а й її правовий статус та місце розташування.

Якщо член сім’ї переселенця володіє помешканням, яке знаходиться на території, що не входить до переліку районів бойових дій або територій, де визначено дату завершення бойових дій чи окупації, це може стати підставою для припинення виплат.

Окремо зазначається, що площа також має значення. Якщо вона становить менше ніж 13,65 м² на одну особу, таке майно не розглядається як причина для скасування підтримки.

