Новий графік руху поїздів з Києва означає запуск додаткових рейсів на популярні закарпатські напрямки вкінці грудня та на початку січня.

Новий графік руху поїздів з Києва передбачає призначення кількох додаткових пасажирських рейсів у напрямку Ужгорода, Рахова та Львова, що має зменшити навантаження на основні маршрути в пікові дати, повідомляє Politeka.

Як проінформували на Facebook-сторінці Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА, рішення ухвалила "Укрзалізниця" з урахуванням традиційно високого попиту на поїздки до Карпат у святковий період.

Новий графік руху поїздів передбачає, що додатково курсує № 237/238 Київ - Ужгород. Він буде відправлятися зі столиці 31 грудня, а також з 2 по 30 січня у парні дні.

Виїзд запланований на 17:05, а прибуття в Ужгород - на 7:35. У зворотному напрямку, він вирушатиме з Ужгорода о 17:46 та прибуватиме до кінцевої станції о 8:08. У компанії зазначають, що цей рейс традиційно користується попитом серед туристів і жителів регіону.

Також у новому графіку руху поїздів з’явився № 255/256 Київ - Рахів. Він курсуватиме 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8 та 10 січня. Зі столиці від відправлятиметься о 16:45 та прибуватиме до Рахова о 7:30.

Зворотне відправлення з Рахова заплановане на 13:26, а прибуття до кінцевої - на 5:16. В "Укрзалізниці" звертають увагу, що цей напрямок особливо актуальний для зимового туристичного сезону.

Окрім цього, додали № 291 Київ - Львів. Він забезпечує зручне стикування тривалістю 35 хвилин з № 157/158 Львів - Чоп, який проходить через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Паралельно з оновленням розкладу компанія продовжує вдосконалювати умови для подорожей сімей з дітьми. Раніше "Укрзалізниця" повідомила про переобладнання ще двох вагонів під дитячі, які курсуватимуть у складі № 95/96 Київ - Ясіня.

