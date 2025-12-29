Безкоштовні продукти для ВПО у Києві може отримати лише частина переселенців, які відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на сайті організіції «ЯМаріуполь».

Центр працює за адресою: вул. Антоновича, 39. Прийом відбувається щодня, крім неділі, з 8:00 до 18:00.

Гуманітарна допомога передбачає надання безкоштовних продовольчих наборів внутрішньо переміщеним особам з Маріуполя в Києві, а також забезпечення засобами гігієни та речами першої необхідності. Окремий акцент робиться на підтримці соціально вразливих категорій населення, зокрема людей похилого віку, родин із дітьми та осіб з інвалідністю.

Важливим напрямом діяльності також є надання психологічної підтримки. Кваліфіковані фахівці працюють з людьми, які зазнали стресу, втрат або травматичних подій, допомагаючи їм відновити емоційну рівновагу, внутрішню стабільність і життєві ресурси. Індивідуальні та групові консультації сприяють адаптації до нових умов життя та покращенню психоемоційного стану отримувачів допомоги.

Юридичні консультації центру охоплюють широкий спектр питань. Фахівці допомагають відновити втрачені документи, оформити соціальні виплати та компенсації, а також підготувати заяви для отримання державної допомоги або компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло, що особливо актуально для тих, хто постраждав від бойових дій.

Медична підтримка включає первинні огляди, консультації лікарів різних спеціалізацій, надання рекомендацій щодо лікування та, за необхідності, видачу медикаментів або направлення до профільних фахівців.

Окрім цього, центр активно сприяє працевлаштуванню переселенців, надаючи консультації щодо вакансій, складання резюме та адаптації на новому робочому місці. Також організація проводить заходи для дозвілля, що охоплюють дітей, молодь та дорослих.

