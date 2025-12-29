Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве может получить только часть переселенцев, отвечающих определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на сайте организации «ЯМаріуполь».

Центр работает по адресу ул. Антоновича, 39. Прием проходит ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 18:00.

Гуманитарная помощь предусматривает предоставление бесплатных продовольственных наборов внутри перемещенным лицам из Мариуполя в Киеве, а также обеспечение средствами гигиены и вещами первой необходимости. Отдельный акцент делается на поддержке социально уязвимых категорий населения, в частности пожилых людей, семей с детьми и лиц с инвалидностью.

Важным направлением деятельности является также оказание психологической поддержки. Квалифицированные специалисты работают с людьми, потерпевшими стресс, потери или травматические события, помогая им восстановить эмоциональное равновесие, внутреннюю стабильность и жизненные ресурсы. Индивидуальные и групповые консультации способствуют адаптации к новым условиям жизни и улучшению психоэмоционального состояния получателей помощи.

Юридические консультации центра охватывают широкий спектр вопросов. Специалисты помогают восстановить утраченные документы, оформить социальные выплаты и компенсации, а также подготовить заявления для получения государственной помощи или компенсации за разрушенное или поврежденное жилье, что особенно актуально для пострадавших от боевых действий.

Медицинская поддержка включает первичные осмотры, консультации врачей различных специализаций, предоставление рекомендаций по лечению и, при необходимости, выдачу медикаментов или направление профильным специалистам.

Кроме того, центр активно способствует трудоустройству переселенцев, предоставляя консультации по вакансиям, составление резюме и адаптации на новом рабочем месте. Также организация проводит досуговые мероприятия, охватывающие детей, молодежь и взрослых.

