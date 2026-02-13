ДТЕК оголосив додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах Київської області з 14 по 16 лютого 2026 року.

Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на період із 14 по 16 лютого 2026 року, пише Politeka.

Мова йде про знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електричних мережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні. Вони діятимуть додатково до стабілізаційних.

У межах Боярської міської територіальної громади в Київській області, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла в суботу та неділю, 14-15 лютого, будуть застосовувати з 10:00 до 16:00 у селі Тарасівка для будинків за такими адресами:

вул. Миколи Гоголя, 2-6, 8, 10, 12, 14, 15, 16А, 16Б, 18, 18А, 19-24, 27, 28А;

Яблунева, 1-3, 5, 6, 8-12, 15-21, 21А, 22-27, 27А, 28-32, 32А, 33, 35А, 36-40, 42, 44, 47, 49А, 50, 52-54, 54А.

У межах Обухівської міської територіальної громади планові знеструмлення відбуватимуться 14 числа з 9:30 до 15:30 в селі Копачів по вулиці Підгірна, повідомляє Politeka.

Далі додаткові графіки відключення світла в Обухівській громаді Київської області продовжаться в понеділок, 16 лютого. Обмеження електропостачання діятимуть у таких населених пунктах:

Слобідка (частково вул. Приозерна, Загребля), Матяшівка (Коноша) – з 9:00 до 15:00;

Гусачівка (Лесі Українки, Добрий Шлях) – з 12:00 до 17:30.

