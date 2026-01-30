Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на ці вихідні – 31 січня та 1 лютого 2026 року.

У звʼязку з плановими профілактичними роботами в електромережах у Київській області в суботу та неділю, 31 січня та 1 лютого 2026 року, діятимуть додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

За даними ДТЕК, на території Обухівської міської громади в Київській області додатковий графік відключення світла діятиме 31 січня з 9:30 до 15:30 в селі Гусачівка для будинків по вулиці Слави та провулку Слави.

У Боярській громаді 31 числа обмеження електропостачання будуть застосовувати в с. Тарасівка: з 10:00 до 16:00 – частково вулиці Миру та Яблунева, а з 9:00 до 17:00 – Волі, Перемоги, Поповича, Соборна, повідомляє Politeka.

У межах Бучанської міської територіальної громади планове знеструмлення відбудеться орієнтовно з 6:00 до 18:00 в суботу у селі Мироцьке по вулицях Миру, Тараса Шевченка, Калинівка, а в неділю – в Бучі (вул. Києво-Мироцька) та Мироцькому (Райдужна).

Крім того, в неділю, 1 лютого 2026 року, додаткові графіки відключення світла в Київській області будуть застосовувати в селищі Велика Димерка. З 11:30 до 17:30 буде знеструмлено будинки по вул. Вокзальна, Бобрицька, Південна, Покровська, Світанкова, Василя Симоненка, пров. Південний.

Ці обмеження діятимуть додатково до стабілізаційних знеструмлень, про які ДТЕК оголошує окремо.

