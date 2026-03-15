У понеділок, 16 березня 2026 року, в деяких населених пунктах Київської області застосовуватимуть додаткові графіки відключення світла.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Київській області 16 березня 2026 діятимуть нові локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, 16 березня графіки відлкючення світла торкнуться міста Переяслав Київської області. Там із 8:00 до 17:00 без електроенергії частково залишаться мешканці будинків по вулицях Героїв Дніпра, Петра Костюка, Литовська, Переяславська, Миколи Пирогова, Рибальська, Стрілецька, Тарасівська, Богдана Хмельницького.

У межах Великодимерської селищної територіальної громади планове знеструмлення в понеділок відбудеться в селі Гоголів з 8:00 до 19:00 по вул. Європейська, Топіхи, Володимирська, Покровська, Гетьмана Розумовського, Стасюка, Опанаса Шафонського, пров. Європейський, а з 9:00 до 19:00 – Галагана, Грушевського, Зоряна, Калюка, Київська, Шевченка, пише Politeka.

На території Обухівської громади графіки відключення світла 16 березня застосовуватимуть із 8 до 20 години в м. Обухів (вул. Волошкова) та с. Красне Перше (Садова, Косинки, Лесі Українки, Владислава Пелешенка.

Крім того, знеструмлення в понеділок відбудуться в межах Феодосіївської сільської громади в таких населених пунктах:

Лісники (Ватутіна, Вишнева, Клубна, Козача, Кутузова, Погрібного, Високий Замок) – приблизно з 8:00 до 17:00;

Гвоздів (Жовтнева, Шевченка, 1 Травня) – з 8:00 до 19:00.

Останні новини України:

