В понедельник, 16 марта 2026 года, в некоторых населенных пунктах Киевской области будут применяться дополнительные графики отключения света.

В связи с плановыми работами в электросетях в Киевской области 16 марта 2026 года будут действовать новые локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, 16 марта графики отключения света коснутся города Переяслав Киевской области. Там с 8:00 до 17:00 без электроэнергии частично останутся жители домов по улицам Героев Днепра, Петра Костюка, Литовская, Переяславская, Николая Пирогова, Рыбальская, Стрелецкая, Тарасовская, Богдана Хмельницкого.

В пределах Великодимерского поселкового территориального общества плановое обесточивание в понедельник состоится в селе Гоголев с 8:00 до 19:00 по ул. Европейская, Топихи, Владимирская, Покровская, Гетьмана Разумовского, Стасюка, Афанасия Шафонского, пер. Европейский, а с 9:00 до 19:00 – Галагана, Грушевского, Звездная, Калюка, Киевская, Шевченко, пишет Politeka.

На территории Обуховской общины графики отключения света 16 марта будут применяться с 8 до 20 часов в г. Обухов (ул. Волошковая) и с. Красное Первое (Садовая, Косынки, Леси Украинки, Владислава Пелешенко.

Кроме того, обесточения в понедельник состоятся в пределах Феодосиевской сельской общины в следующих населенных пунктах:

Лесники (Ватутина, Вишневая, Клубная, Казачья, Кутузова, Погребного, Высокий Замок) – примерно с 8:00 до 17:00;

Гвоздев (Октябрьская, Шевченко, 1 Мая) – с 8:00 до 19:00.

