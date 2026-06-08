Подорожание проезда в Киеве может стать одним из самых резонансных решений в транспортной сфере столицы.

Подорожание проезда в Киеве может значительно изменить транспортные расходы жителей столицы, передает Politeka.

После запланированного пересмотра тарифов месячный проездной для киевлян будет стоить дороже аналогичного абонемента в Париже, свидетельствуют подсчеты издания Texty.

По данным исследования, житель французской столицы тратит на месячный проездной около 4,6 тыс. грн, что составляет примерно 6% минимальной заработной платы. В то же время, в Киеве после изменения расценок этот показатель может достигнуть 56%, ведь минимальная зарплата значительно ниже.

Авторы анализа обращают внимание на еще одну особенность. Разовая поездка в столице Украины даже после просмотра будет оставаться значительно дешевле, чем в Париже. С 15 июля билет обойдется в 30 грн, тогда как во французском мегаполисе средняя стоимость составляет около 118 грн. Однако цены на долгосрочные абонементы оказались почти одинаковыми.

Кроме того, эксперты отмечают разницу в масштабах транспортной сети. Несмотря на меньшую площадь Парижа, общая протяженность маршрутов там превышает показатели Киева и обеспечивает более широкие возможности для передвижения по городу.

Похожая ситуация наблюдается и в других европейских столицах. В частности, в Варшаве безлимитный проездной стоит около 1300 грн, а в Будапеште – на аналогичном уровне. При этом стоимость разовых поездок в этих городах выше, чем сейчас в украинской столице.

Специалист по транспортному планированию Дмитрий Беспалов считает, что после пересмотра тарифов коммунальный перевозчик может лишиться части платежеспособных пассажиров. По некоторым прогнозам, до 35% пользователей способны выбрать маршрутные такси, что в перспективе повлияет на экономику перевозок.

По информации КГГА, с 15 июля стоимость одной поездки в метро, ​​автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере составит 30 грн. Также планируется введение 90-минутного билета с возможностью пересадки за 60 грн.

Месячный абонемент на все виды общественного транспорта предлагает установить на уровне 4875 грн. Отдельно предусмотрены пакеты с ограниченным количеством поездок, в том числе проездной на 124 поездки за 2888 грн.

Таким образом, подорожание проезда в Киеве может стать одним из самых резонансных решений в транспортной сфере столицы, ведь повлияет на ежедневные расходы сотен тысяч пассажиров.

Источник: Texty

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