Такие ограничения движения транспорта в Киеве будут оставаться в силе только на период выполнения дорожных работ.

Ограничение движения транспорта в Киеве с 12 июня вводится частично из-за ремонтных работ на нескольких городских локациях, передает Politeka.

По данным УК « Киевавтодор », в период с 12 по 17 июня, ежедневно с 08:00 до 20:00, осложнения проезда будут действовать на перекрестке улиц Сергея Набоки и Краковской в ​​Днепровском районе. Здесь дорожные службы будут обновлять асфальтобетонное покрытие, требующее поэтапного перекрытия отдельных полос.

Дополнительные изменения будут организованы в Голосеевском районе. 12, 15 и 16 июня с 07:00 до 20:00 частичные работы окажут влияние на улицы Сумскую и Казацкую. Восстановление покрытия будут производиться на участках между улицами Академика Кнышева, Васильковской и Демеевской, из-за чего возможны временные задержки движения.

Коммунальные службы предупреждают, что в случае изменения погодных условий график выполнения может быть корректирован без дополнительного уведомления.

Водителей просят учитывать временные неудобства при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты раньше времени. Такие ограничения движения транспорта в Киеве будут оставаться в силе только на период выполнения дорожных работ.

Кроме того, в Киевской области также сообщалось о новом графике движения поездов.

В период с 8 по 14 июня и с 17 по 27 июня 2026 года часть пригородных электропоездов будет курсировать по обновленному графику движения.

Также следует отметить, что пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание поездов в Киевской области перед поездкой и учитывать возможные корректировки при планировании маршрута.

Актуальные изменения могут корректироваться в зависимости от необходимости и оперативной ситуации на железной дороге.

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