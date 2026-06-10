Дефицит овощей в Киевской области усиливается из-за общего сокращения запасов по стране и перехода между урожайными циклами.

Дефицит овощей в Киевской области фиксируют на фоне стремительного сокращения запасов прошлогодней белокочанной капусты и повышения стоимости на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

По данным аналитиков EastFruit, в конце предыдущей недели отпускная цена по старому урожаю выросла до 8–15 гривен за килограмм. Это примерно на 75% больше, чем неделей раньше. Причиной называют завершение сезона реализации в большинстве хозяйств, что привело к быстрому уменьшению товарных остатков.

На рыночных площадках остаются лишь единичные партии продукции урожая 2025 года, реализуемые отдельными производителями. Спрос при этом сохраняется стабильным, что поддерживает высокий ценовой уровень.

Аналитики отмечают, что нынешние показатели все еще существенно ниже прошлогодних значений — примерно на 77%. Это свидетельствует о сезонных колебаниях и нестабильности сегмента.

Дефицит овощей в Киевской области усиливается из-за общего сокращения запасов по стране и перехода между урожайными циклами.

Специалисты не исключают дальнейшего повышения цен, поскольку остатки продукции продолжают уменьшаться, а новые поставки еще не сформировали достаточные объемы предложения.

Дополнительно сообщается о сокращении доступности молочной продукции в регионах. По оценкам экспертов, осенью ее стоимость может возрасти на 15–25% в зависимости от категории и издержек производства.

Экономисты советуют потребителям учитывать возможные ценовые колебания при планировании расходов в ближайшие месяцы. Последующая ситуация на рынке будет зависеть от объемов нового урожая и скорости пополнения запасов.

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