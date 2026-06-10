Дефіцит овочів в Київській області посилюється через загальне скорочення запасів по країні та перехід між врожайними циклами.

Дефіцит овочів в Київській області фіксують на тлі стрімкого скорочення запасів торішньої білоголової капусти та підвищення вартості на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків EastFruit, наприкінці попереднього тижня відпускна ціна старого врожаю зросла до 8–15 гривень за кілограм. Це приблизно на 75% більше, ніж тижнем раніше. Причиною називають завершення сезону реалізації у більшості господарств, що призвело до швидкого зменшення товарних залишків.

На ринкових майданчиках залишаються лише поодинокі партії продукції врожаю 2025 року, які реалізують окремі виробники. Попит при цьому зберігається стабільним, що підтримує високий ціновий рівень.

Аналітики зазначають, що нинішні показники все ще суттєво нижчі за минулорічні значення — приблизно на 77%. Це свідчить про сезонні коливання та нестабільність сегмента.

Дефіцит овочів в Київській області посилюється через загальне скорочення запасів по країні та перехід між врожайними циклами.

Фахівці не виключають подальшого підвищення цін, оскільки залишки продукції продовжують зменшуватися, а нові постачання ще не сформували достатніх обсягів пропозиції.

Додатково повідомляється про скорочення доступності молочної продукції в регіонах. За оцінками експертів, восени її вартість може зрости на 15–25% залежно від категорії та витрат виробництва.

Економісти радять споживачам враховувати можливі цінові коливання під час планування витрат у найближчі місяці. Подальша ситуація на ринку залежатиме від обсягів нового врожаю та швидкості поповнення запасів.

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