Дефіцит овочів у Київській області розглядається як один із регіональних факторів.

Ринок картоплі в Україні входить у фазу різких коливань, і на цьому тлі фіксується дефіцит овочів у Київській області, що вже впливає на баланс пропозиції та може пришвидшити зростання цін у найближчі дні.

Наразі фермери продають залишки минулорічного врожаю за відносно низькою вартістю — орієнтовно 5–11 гривень за кілограм. Для порівняння, торік у той самий період ринковий діапазон становив 13–23 гривні, що суттєво вище поточних показників.

Аналітики пояснюють, що нинішня ситуація не є стабільною. Запаси зберігання швидко скорочуються, а новий урожай ще не вийшов у достатньому обсязі для насичення ринку.

Фахівці відзначають, що саме розрив між залишками старого врожаю та затримкою нового формує ціновий тиск. Це створює передумови для поступового, але помітного подорожчання.

За оцінками ринкових експертів, зміна тренду може відбутися вже протягом короткого періоду. Попит залишається стабільним, тоді як пропозиція зменшується щодня.

Окремо наголошується, що сезонність традиційно впливає на овочевий сегмент: після виснаження складських запасів ціни зазвичай рухаються вгору.

На цьому тлі дефіцит овочів у Київській області розглядається як один із регіональних факторів, який підсилює загальноукраїнський тренд скорочення доступної картоплі та потенційного зростання вартості.

Експерти зазначають, що ситуація з картоплею традиційно є сезонною і залежить від темпів реалізації запасів. У разі швидкого вичерпання залишків зберігання коливання цін можуть посилитися. Найближчі тижні стануть визначальними для подальшого тренду.

Джерело: ТСН

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