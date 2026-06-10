Графики отключения света в Киевской области на 11 июня вводятся по отдельным адресам.

Графики плановых отключений света в Киевской области будут действовать 12 июня в связи с проведением технических работ в электросетях, сообщает Politeka.net.

Специалисты подчеркивают, что проведение профилактических работ позволяет заблаговременно выявлять потенциальные неисправности и оперативно их устранять. Благодаря этому повышается общая надежность электроснабжения и снижается риск внезапных аварийных отключений, которые могут иметь серьезные последствия для потребителей.

ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Дмитровской сельской территориальной громады. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии в селе Дмытривка 11.06.2026 с 08:00 до 19:00 часа.



С 08:00 – 20:00 не будет электричества в городе Переяслав, однако обесточат только отдельные адреса:

Короленка Володымыра: 58

Макариивська: 1, 2, 2А, 3, 4, 6А

Михновськых Братив: 39, 41, 43, 50

Пасична: 8, 31, 32, 32/а, 34, 36, 38, 40, 41, 41 б, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 53А, 54, 55, 56, 57, 58А, 58Б, 59, 59А, 60, 60а, 61, 61А, 63, 63А, 65

Тетери Павла: 1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 14, 16А, 18, 20А, 22А, 22Б, 22-В

Графики отключения света в Киевской области на 11 июня продлятся в городе Переяслав с 09:00 – 20:00 часов. Обесточат только отдельные улицы:

Хмельныцького Богдана: 231

Богуна Ивана: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 10, 11/В, 12, 15

Героив Днипра: “гайок”, 39/1, 41, 43, 43А, 45А, 46а, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 50зупинка, 51, 52А, 53, 55, 55Б, 56, 57А, 58, 58а, 59, 59А, 59Б, 59В, 60, 60А, 61, 61 маг.зуп, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 67А, 68, 69, 69А, 70а, 71А, 71Б, 71В, 72, 73, 73А, 74, 74а, 75, 76, 77, 77А, 78А, 78Б, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 96, 97, 97А, 97В, 98, 99, гайок, гайок 10, діл.5, Карань, ст Гайок

Губаря Олександра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15, 16, 18, 18 В, 19, 20, 22, 22А

Дибровна: 7, 9/а

Зарична: 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

Каранська: 19, 23, 25

Коваленка Ивана: 2, 4, 6, 8

Лесыка: 1, 2/б, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 19, 19 А, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Набережна: 11А, 19, 27

Нызынна: 3, 7, 9, 13, 15

Новоселыцька: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 61б

Обизна: 17

Правыка Володымыра: 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8а, 9, 10, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

Прыбережна: 1, 1а, 2А, 3, 3Г, 3Д, 5, 7, 9, 11, 12/1, 13, 17, 19, 21, 21А, 27, 27А

Святкова: 2А

Степова: 2, 6, 10, 14

Сулими Ивана Гетьмана: 12, 13, 16, 17, 18, 19/1, 22

Трахтемыривська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25А, 26, 26А, 28, 29, 30, 30-А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40а, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51/2, 55, 57, 59, 61, 63

Хутирська: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 22-А, 23, 32

Чорногора Виталия: 1, 1А, 1-Б, 2, 2А, 2Д, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 8А, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 21-А, 22, 23, 25, 25А, 27, 27А, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39, 41, 45А, 47, 49, 51

Чубукы: 1

Яблунева: 4, 8а

пров. Олександра Губаря: 11, 22.

Источник: Переяславской городской территориальной общины

Источник: Дмитровский сельский совет

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