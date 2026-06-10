Графіки відключення світла у Київській області на 11 червня вводять за окремими адресами.

Графіки планових відключень світла у Київській області діятимуть 12 червня у зв’язку з проведенням технічних робіт в електромережах, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Київській області на 11 червня вводять за окремими адресами. Фахівці підкреслюють, що проведення профілактичних робіт дозволяє завчасно виявляти потенційні несправності та оперативно їх усувати. Завдяки цьому підвищується загальна надійність електропостачання та знижується ризик раптових аварійних відключень, які можуть мати більш серйозні наслідки для споживачів.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Дмитpівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у селі Дмитрівка 11.06.2026 року з 08:00 до 19:00 години.



З 08:00 – 20:00 години не буде електрики в місті Переяслав, проте знеструмлять тільки окремі адреси:

Короленка Володимира: 58

Макаріївська: 1, 2, 2А, 3, 4, 6А

Міхновських Братів: 39, 41, 43, 50

Пасічна: 8, 31, 32, 32/а, 34, 36, 38, 40, 41, 41 б, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 53А, 54, 55, 56, 57, 58А, 58Б, 59, 59А, 60, 60а, 61, 61А, 63, 63А, 65

Тетері Павла: 1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 14, 16А, 18, 20А, 22А, 22Б, 22-В

Графіки відключення світла у Київській області на 11 червня будуть тривати у місті Переяслав з 09:00 – 20:00 години. Знеструмлять тільки окремі вулиці:

Хмельницького Богдана: 231

Богуна Івана: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 10, 11/В, 12, 15

Героїв Дніпра: “гайок”, 39/1, 41, 43, 43А, 45А, 46а, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 50зупинка, 51, 52А, 53, 55, 55Б, 56, 57А, 58, 58а, 59, 59А, 59Б, 59В, 60, 60А, 61, 61 маг.зуп, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 67А, 68, 69, 69А, 70а, 71А, 71Б, 71В, 72, 73, 73А, 74, 74а, 75, 76, 77, 77А, 78А, 78Б, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 96, 97, 97А, 97В, 98, 99, гайок, гайок 10, діл.5, Карань, ст Гайок

Губаря Олександра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15, 16, 18, 18 В, 19, 20, 22, 22А

Дібровна: 7, 9/а

Зарічна: 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

Каранська: 19, 23, 25

Коваленка Івана: 2, 4, 6, 8

Лесика: 1, 2/б, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 19, 19 А, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Набережна: 11А, 19, 27

Низинна: 3, 7, 9, 13, 15

Новоселицька: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 61б

Об’їзна: 17

Правика Володимира: 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8а, 9, 10, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

Прибережна: 1, 1а, 2А, 3, 3Г, 3Д, 5, 7, 9, 11, 12/1, 13, 17, 19, 21, 21А, 27, 27А

Святкова: 2А

Степова: 2, 6, 10, 14

Сулими Івана Гетьмана: 12, 13, 16, 17, 18, 19/1, 22

Трахтемирівська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25А, 26, 26А, 28, 29, 30, 30-А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40а, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51/2, 55, 57, 59, 61, 63

Хутірська: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 22-А, 23, 32

Чорногора Віталія: 1, 1А, 1-Б, 2, 2А, 2Д, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 8А, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 21-А, 22, 23, 25, 25А, 27, 27А, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39, 41, 45А, 47, 49, 51

Чубуки: 1

Яблунева: 4, 8а

пров. Олександра Губаря: 11, 22.

Джерело: Переяславської міської територіальної громади

Джерело: Дмитрівська сільська рада

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