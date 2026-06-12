Графіки відключення світла у Київській області на 13 червня вводять через планові роботи.

Українцям показали додаткові графіки відключення світла, що будуть тривати у Київській області на 13 червня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Київській області на 13 червня вводять через планові роботи. Під час виконання запланованих робіт спеціалісти перевірятимуть технічний стан електрообладнання, проводитимуть заміну зношених елементів мережі, виконуватимуть ремонтні та профілактичні заходи, а також усуватимуть потенційні несправності, які можуть вплинути на якість електропостачання.

З 08:00–20:00 години у місті Переяслав будуть вимикати електрику. В суботу обмеження на 12 годин поспіль торкнуться багатьох адрес:

Короленка Володимира: 58

Макаріївська: 1, 2, 2А, 3, 4, 6А

Міхновських Братів: 39, 41, 43, 50

Пасічна: 31, 32, 32/а, 34, 36, 38, 40, 41, 41Б, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 53А, 54, 55, 56, 57, 58А, 58Б, 59, 59А, 60, 60А, 61, 61А, 63, 63А, 65, 8

Тетері Павла: 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 6, 8, 14, 16А, 18, 20А, 22А, 22Б, 22-В

З 09:00–19:00 години не буде електрики в селі Димівка. Світло зникне тільки в частині населеного пункту. Зокрема, обмеження стосуються окремих адрес:

Квіткова: 1, 3

Новосільська: 2, 4, 11, 13, 20, 21

Паркова: 2

Першотравнева: 14, 35А, 38, 42, 42А, 46, 47, 50, 84

Привітна: 2, 6, 8, 12, 38, 44

З 09:00–19:00 години в селі Русанів знеструмлять десятки будинків. Зокрема, світло будуть вимикати за наступними адресами:

Горіхова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Дворецька: 16

Довженка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Жовтнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 164В

Каштанова: 2, 15

Київська: 1, 31, 40, 42, 44, 46А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74А, 74Б, 74В, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107Б, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 131/Б, 132, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 140, 142, 144, 146, 148

Набережна: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 56, 56Б

Нова: 3, 4, 4/уч.28, 5/уч.33, 8

Оболонська: 0094, б/н

Окружна: 9, 11, 13, 17, 19, 21

Партизанська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Пасічна: 1, 3, 15

Перемоги: :0026, 1, 1А, 1-А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/В, 31Б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 45А, 47, 49

Першотравнева: 0, 1, 3, 16, 29, 59

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25

Привітна: 35

Прилуцька: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 22

Селищанська: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11

Сеньківська: 2

Трубіжська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26

Хамбіра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/2, 31, 32, 33, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 51, 52, 54, 60

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 68

пров. Садовий: 3, 6, 7, 20.

Джерело: Переяславської міської територіальної громади

Джерело: Великодимерська селищна рада

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