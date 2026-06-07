Графік відключення води на тиждень з 8 по 14 червня в Києві та області залишається орієнтиром для мешканців.

Планові роботи на водогінній та тепловій інфраструктурі вплинуть на подачу ресурсів у столиці й області, а також формують графік відключення води на тиждень з 8 по 14 червня в Києві та області, який охоплює як профілактичні промивки, так і гідравлічні випробування мереж, передає Politeka.

Комунальне підприємство «Білоцерківвода» повідомило про проведення щорічної промивки мереж. Роботи заплановані з 13 червня з 06:00 до 14 червня 18:00. У цей період водопостачання буде повністю призупинене, мешканцям радять заздалегідь зробити запас.

Паралельно у Києві стартують гідравлічні випробування теплових систем. Процедури триватимуть із 1 по 14 червня у Дарницькому та Дніпровському районах у зоні відповідальності оператора ТОВ «Євро-Реконструкція».

Інформацію про це надає ТОВ «Євро-Реконструкція».

За інформацією комунальних служб, на цей період буде тимчасово припинено подачу гарячої води через відключення теплоносія до підігрівальних установок. Роботи є частиною підготовки до наступного опалювального сезону та дозволяють виявити потенційно аварійні ділянки.

Фахівці підкреслюють, що подібні перевірки проводяться щороку і є обов’язковими для стабільної роботи системи в зимовий період. У разі виявлення витоків або пошкоджень мешканців просять повідомляти аварійні служби.

Такі заходи тимчасово ускладнюють доступ до води, однак спрямовані на підвищення надійності інфраструктури. У комунальних підприємствах наголошують, що відновлення подачі ресурсів відбувається одразу після завершення робіт.

На цьому тлі графік відключення води на тиждень з 8 по 14 червня в Києві та області залишається орієнтиром для мешканців, які планують споживання води та гарячого водопостачання у період технічних робіт.

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