Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на эти выходные – 31 января и 1 февраля 2026 года.

В связи с плановыми профилактическими работами в электросетях в Киевской области в субботу и воскресенье, 31 января и 1 февраля 2026 года, будут действовать дополнительные графики отключения света, пишет Politeka.

По данным ДТЭК, на территории Обуховской городской общины в Киевской области дополнительный график отключения света будет действовать 31 января с 9:30 до 15:30 в селе Гусачевка для домов по улице Славы и переулку Славы.

В Боярской общине 31 числа ограничений электроснабжения будут применять в с. Тарасовка: с 10:00 до 16:00 – частично улицы Мира и Яблонева, а с 9:00 до 17:00 – Воли, Победы, Поповича, Соборная, сообщает Politeka.

В пределах Бучанского городского территориального общества плановое обесточивание состоится ориентировочно с 6:00 до 18:00 в субботу в селе Мироцкое по улицам Мира, Тараса Шевченко, Калиновка, а в воскресенье – в Буче (ул. Киево-Мироцкая) и Мироцком (Радужная).

Кроме того, в воскресенье, 1 февраля 2026 года, дополнительные графики отключения света в Киевской области будут применять в поселке Великая Дымерка. С 11:30 до 17:30 будут обесточены дома по ул. Вокзальная, Бобрицкая, Южная, Покровская, Рассветная, Василия Симоненко, пер. Южный.

Эти ограничения будут действовать дополнительно к стабилизационным обесточениям, о которых ДТЭК объявляет отдельно.

