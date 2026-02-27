ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" объявило о новых локальных графиках отключения света в области на 28 февраля 2026 года.

Энергетики предупредили, что в некоторых населенных пунктах Киевской области в субботу, 28 февраля 2026 года, будут применять дополнительные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, по сообщению ДТЭК, локальные графики отключения света, связанные с проведением плановых профилактических работ в электросетях региона, 28 февраля коснутся Великодымерского поселкового территориального общества в Киевской области. Там обесточения состоятся в селе Гоголев с 9:30 до 15:30 или с 11:30 до 17:30 для домов по улицам Европейская, Топихи и переулку Европейский.

Также ограничения электроснабжения в субботу будут применяться с 8:00 до 18:00 для всех населенных пунктов Золочевского сельского территориального общества в Бориспольском районе, сообщает Politeka.

Кроме того, дополнительные отключения света в Киевской области 28 февраля 2026 года будут применяться в пределах Боярской городской территориальной общины. Обесточение будут действовать с 10:00 до 16:00 в селе Тарасовка по улицам Мира и Яблоневая.

Речь идет именно о локальных ограничениях электроснабжения, связанных с ремонтными работами в электросетях. А стабилизационные обесточивания в регионе будут проходить, как обычно, согласно графикам ДТЭК для каждой из очередей.

