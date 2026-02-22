ДТЭК предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на понедельник, 23 февраля 2026 года.

Энергетики объявили о дополнительных графиках отключения света в Киевской области на 23 февраля 2026 года на время проведения плановых работ в электросетях, сообщает Politeka.

В пределах Великодимерской поселковой территориальной общины в Киевской области, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света 23 февраля будут действовать примерно с 9:30 до 15:30 или с 12:30 до 18:30 в селе Гоголев для домов по улицам Богуна, Владимирская, Европейская, Займищанская, Садовая, Топихи, Чубинского, переулках Европейский, Гетьмана Разумовского.

Также плановые обесточения в понедельник будут проходить в пределах Обуховской городской общины. В Обухове ограничения будут действовать с 6:00 до 18:00 по адресу ул. Малышко, 2, а с 9:30 до 15:30 – ул. Ивана Франко, 37А, пишет Politeka. В селе Таценки электроэнергии с 6 до 18 часов не будет для некоторых домов по ул. Абрикосовая, Вишневая, Энтузиастов, Лесная, Лесная Поляна, пер. Озерный, СТ "Ветеран".

Кроме того, дополнительные графики отключения света в Киевской области 23 февраля также коснутся Боярской городской территориальной общины. Там обесточения будут проходить с 10:00 до 16:00 в селе Тарасовка по улицам Николая Гоголя и Яблоневая.

