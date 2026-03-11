Журналістка Катерина Котенкова заявила, що держава вирішила вивести ринок оренди з тіні, і розповіла, про які механізми йдеться, про який податок і чи тут переваги.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як зазначає журналістка, зараз багато людей здають житло неофіційно і пояснюють це тим, що це їхня квартира, то чому ж треба ділитися. Однак, попереджає вона, тепер влада вирішила взятися за орендодавців, щоб вони платили податки.

«В Україні величезний ринок оренди в тіні. Квартиру здали, гроші взяли, ніяких договорів, ніяких податків. І влада вирішила це прикрутити. Отож, посилюють контроль за орендодавцями, говорять про єдину систему обліку договорів оренди, щоб кожна оренда світилася. І обговорюють навіть, що ріелтори можуть бути зобов'язані передавати інформацію податковій», – розповідає Катерина Котенкова.

Як вона зазначає, у Раді навіть обговорюють ідею зменшити податок на оренду з 23% до 7%, поки це пропозиція. З іншого боку, підкреслює журналістка, офіційна оренда – це не лише податки, але і захист, адже виселити орендаря просто так не можна, а орендодавцю легше стягнути компенсацію у разі пошкодження майна.

«Що буде, якщо введуть обов'язкову реєстрацію договорів? Дивіться, якщо справді запустять цю єдину систему обліку договорів і зроблять реєстрацію обов'язковою, тоді схема «здав, взяв кеш і забув» стане більш ризикованою, бо тоді податкова буде бачити, хто здає, кому здає, на який термін, за які гроші, факт угоди», – підсумовує Катерина Котенкова.

