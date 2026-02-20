ДТЕК попереджає про додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах Київської області в суботу та неділю, 21 та 22 лютого 2026 року.

Додатково до стабілізаційних знеструмлень у Київській області 21 та 22 лютого 2026 року будуть застосовувати локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Ці обмеження будуть повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах регіону.

Зокрема, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла в суботу, 21 лютого, будуть застосовувати в межах Глeвaської селищної територіальної громади. Орієнтовно з 12:00 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканці селища Глеваха по вулицях Ботанічна, Київська та Вокзальна, повідомляє Politeka.

У неділю, 22 лютого, планові знеструмлення відбуватимуться в місті Обухів за такими адресами:

вул. Волошкова, 25; Фонтанна, 21, 23, 23А, 25, 27-31, 34, 36, 36А, 38; Усівка, 21, 23, 25, 27, 29-31, 31А, 32, 34-37, 40-44, 46-58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72Б – з 8:30 до 14:30;

вул. Загребля, 25; Зарічна, 22, 24, 24Б, 26; Каштанова, 16/10; Київська, 73, 75, 79А, 81, 83, 87, 87А, 89, 93, 95, 97, 124, 128, 136, 136А, 138, 142А – з 13:00 до 18:30.

Крім того, 22.02 додатковий графік відключення світла будуть застосовувати з 9:00 до 15:00 у межах Великодимерської селищної територіальної громади – у с. Михайлівка для будинків по вулиці 1-го Травня.

