Енергетики попередили про додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах Київської області на неділю, 22 лютого 2026 року.

У неділю, 22 лютого 2026 року, в Київській області знову будуть діяти локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У регіоні в неділю знову застосовуватимуться стабілізаційні знеструмлення, а в деяких населених пунктах додатково діятимуть локальні обмеження електропостачання, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах.

Зокрема, попереджають фахівці ДТЕК, локальні графіки відключення світла 22 лютого діятимуть у межах Обухівської міської територіальної громади в Київській області. Як пише Politeka, знеструмлення в Обухові відбудуться за такою схемою:

з 8:30 до 14:30 – будинки за адресами вул. Волошкова, 25; Фонтанна, 21, 23, 23А, 25, 27-31, 34, 36, 36А, 38; Усівка, 21, 23, 25, 27, 29-31, 31А, 32, 34-37, 40-44, 46-68, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72Б;

з 13:00 до 18:30 – вул. Зарічна, 22, 24, 24Б, 26; Загребля, 25; Каштанова, 16/10; Київська, 73, 75, 79А, 81, 83, 87, 87А, 89, 93, 95, 97, 124, 128, 136, 136А, 138, 142А.

Також додаткові обмеження електропостачання в неділю торкнуться Великодимерської селищної територіальної громади, а саме села Михайлівка. Там знеструмлення відбудеться з 9 до 15 години для будинків по вулиці 1-го Травня.

Про стабалізаційні графіки відключення світла в області на 22 лютого 2026 року ДТЕК оголосить увечері 21.02, стежте за повідомленнями на офіційних сторінках компанії.

