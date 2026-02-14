Фахівці ДТЕК попереджають, що в деяких населених пунктах Київської області 15 та 16 лютого 2026 року діятимуть додаткові графіки відключення світла.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Київській області 15 та 16 лютого 2026 року будуть застосовувати, окрім стабілізаційних, також локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла торкнуться Обухівської територіальної громади в Київській області. Як повідомляє ДТЕК, у неділю, 15 лютого, планові знеструмлення відбудуться з 10:00 до 17:00 у селі Копачів для будинків за такими адресами:

вул. Нова, 1, 3, 5, 7А, 9, 11, 11А;

Південна, 38, 40, 41;

Центральна, 1, 1А, 2-10, 12, 14, 16-19, 22, 27-30, 33, 71, 73;

Шевченка, 1, 3, 5, 5А, 6-23, 26, 27;

пров. Парковий, 11;

СТ "Зарічне", 22;

СТ "Либідь", 85.

У понеділок, 16 лютого, обмеження електропостачання в Обухівській громаді діятимуть, як повідомляє Politeka, у таких населених пунктах:

Слобідка (вул. Загребля, 87; Приозерна, 1, 3, 10А, 12, 17А, 18, 20, 22, 23А, 25, 27, 29, 30, 30А, 31, 33-35, 47, 49, 50, 53, 53А, 54, 56, 57, 60-66, 69А, 71, 75, 79, 89, 91, 93, 96, 96А, 97, 101, 114) – з 9:00 до 15:00;

Матяшівка (Коноша, 8, 20, 46, 118, 124) – з 9:00 до 15:00;

Гусачівка (Лесі Українки, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 22, 25, 29, 30, 32, 45, 57, 62, 113; Добрий Шлях, 1-3, 5-8, 10, 12-20, 20Б, 21, 22, 22А, 23-27, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33-36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 40, 40А, 41-51, 53-60, 62-65, 69, 69А, 70-72, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 100) – з 12:00 до 17:30.

Крім того, ДТЕК оприлюднив графіки стабілізаційних відключень світла в Київській області на 15 лютого:

