ДТЕК оголосив про нові графіки відключення світла в Київській області на 9 лютого 2026 року, які діятимуть додатково до стабілізаційних.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на понеділок, 9 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Мова йде про локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електричних мережах, які підвищать надійність електропостачання в регіоні та захистять від можливих аварійних ситуацій.

Зокрема, за даними ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", додаткові графіки відключення 9 лютого будуть застосовувати в межах Обухівської міської територіальної громади, пише Politeka.

Знеструмлення там відбуватимуться в понеділок орієнтовно з 9:30 до 15:30 частково в таких населених пунктах:

Обухів (для деяких будинків по вул. Васильківська, Волошкова, Зоряна, Київська, Козацький шлях, Кринична, Малишка, Соборна, Совхозна, пров. Малишковський, Парковий, Стусова Гора);

Гусачівка (вулиця та провулок Слави).

Крім того, 9 лютого локальний графік відключення світла 9 лютого 2026 року торкнеться Дмитpівської сільської територіальної громади в Київській області. Там із 6:00 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканці села Буча, які проживають за адресою вул. Лісова, 57.

Про інші можливі обмеження електропостачання в регіоні ДТЕК може оголосити пізніше, стежте за оновленнями.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.