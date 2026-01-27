Літературознавець Ростислав Семків пояснив, що Гоголь є українським письменником, але його пізні тексти, менш успішні, до речі, можна віднести до російської літератури, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

Як зазначає гість програми, Гоголь любив українську культуру, ставився до неї з пієтетом, хоча і бачив її специфічно, викривлено через імперські реалії, але це для нього було дуже важливо, і він українець. До того ж, констатує він, кращі свої тексти Гоголь написав саме на українському матеріалі або зі значним впливом, та й навіть якщо їх читати в перекладі, українською вони звучать природно, тобто, мабуть, Гоголь і думав українською, хоч і писав російською.

«Я маю лекцію «Чотири Гоголі ірландської літератури». Як ми розуміємо, ірландська література не створювалася ірландською мовою, вона англомовна. Зараз може там буде і ренесанс, там є відповідні течії, щоби повернути ірландську мову, але після історичних потрясінь 17-18 сторіччя, голодомор у них був у 19 сторіччі, вичахла мова. Всі, кого ми знаємо, і Свіфт, і Вайлд, і Стокер, і Шоу писали англійською. Нам у цьому сенсі пощастила більше. Я думаю, що просто більша кількість люду, більша нація», – пояснює Ростислав Семків.

На думку літературознавця, пізні тексти Гоголя, написані у Петербурзі і москві, узагалі починаючи від «Ревізора», – це російська література, це як «Уліс» Джойса. Натомість ранній Гоголь, констатує він, зокрема, «Вечора на хуторі біля Диканьки», «Тарас Бульба» – це цілком у канонах української літератури.

«І це така експансія нашої літератури назовні. Перед тим була мода на Котляревського, далі мода на Гоголя, дуже багато впливів саме з української частини. Це взагалі можна починати ще від Феофана Прокоповича, який їде і несе світло освіти на Північ. Це така традиція присвоювати постаті. Сковорода, Гоголь… Імперії втягують у свою орбіту постаті з околиць і оголошують їх своїм», – підсумовує Ростислав Семків.

