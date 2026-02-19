Журналістка Катерина Котенкова розповіла, якою буде індексація у березні, і пояснила, чому загалом підвищення виплат для пенсіонерів в Україні залишається мінімальним.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як пояснює журналістка, індексація – це не просто додатковий відсоток до пенсії, тут йдеться лише про тіло пенсії без доплат.

«Як порахувати? Знайти тіло пенсії можна в особистому кабінеті пенсіонера або у пенсійній справі, там будуть окремо тіло пенсії і окремо всі надбавки і доплати. Вам треба тільки тіло без вікових, без стажу, без інших добавок. Множимо тіло на відсоток індексації. І тепер найцікавіше питання: який відсоток? Дехто пише, що вже чітко дали відсоток. Я вам скажу так: чітко відсоток дадуть тільки в останній тиждень лютого. Так було завжди і так буде. Зараз наче поговорюють про 11,7%», – розповідає Катерина Котенкова.

Такий малий відсоток, пояснює вона, тому що така формула: інфляція плюс зростання середньої зарплати, але на половину. Тобто, констатує журналістка, якби брали не половину, відсоток був би вищим, а виплати більш відчутними.

«Формула побудована так, що вам не компенсують повністю ні інфляцію, ні реальне зростання зарплати. Вам кажуть: «Ми беремо тільки половину, бо інакше бюджет не витримає». Все впирається у гроші. Але людям від цього ж не легше. Пенсія і так маленька, а коли маленьку суму множать на маленький відсоток, виходить підвищення на рівні 1-2 упаковок ліків», – підсумовує Катерина Котенкова.

