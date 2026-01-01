Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области остается одним из ключевых механизмов поддержки уязвимых групп населения.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предусматривает четкие ограничения по имущественному состоянию получателей, сообщает Politeka.

Речь идет о нормах Порядка назначения и выплаты пособия на жительство, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 года.

Именно этот документ определяет список случаев, когда соцвыплаты могут быть не назначены или прекращены уже при их получении.

Специалисты обращают внимание, что одним из оснований для отмены денежной помощи для ВПЛ в Киевской области является покупка жилой недвижимости или наличие в собственности жилья, не соответствующего установленным критериям.

В частности, соцпомощь не предоставляется или прекращается, если кто-то из членов семьи за последние три месяца или во время получения выплат приобрел квартиру, дом или земельный участок на сумму свыше 100 000 грн.

В то же время, практика показывает, что даже соглашения на меньшие суммы не всегда гарантируют сохранение статуса получателя денежной помощи для ВПЛ в Киевской области.

Юристы Юридического советчика объясняют, что решающим фактором часто становится не только стоимость недвижимости, но и ее правовой статус и месторасположение.

Если член семьи переселенца владеет жилищем, которое находится на территории, не входящей в перечень районов боевых действий или территорий, где определена дата завершения боевых действий или оккупации, это может стать основанием для прекращения выплат.

Отдельно отмечается, что площадь тоже имеет значение. Если она составляет менее 13,65 м² на одного человека, такое имущество не рассматривается как причина для отмены поддержки.

