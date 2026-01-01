Безкоштовні продукти для ВПО у Києві є частиною ширшої системи підтримки, спрямованої на поступове відновлення повсякденного життя переселенців.

Безкоштовні продукти для ВПО у Києві надають лише переселенцям, які відповідають визначеним критеріям участі, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають офіційні джерела.

Умови отримання допомоги оприлюднили представники центру «ЯМаріуполь». Програма орієнтована на людей, які вимушено залишили рідне місто та перебувають у складному становищі.

Хаб розташований за адресою: вулиця Антоновича, 39. Прийом відвідувачів відбувається з понеділка по суботу з 8:00 до 18:00. У неділю заклад зачинений.

У межах ініціативи переселенці з Маріуполя можуть отримати набори з харчами, засоби гігієни та базові побутові речі. Першочергово підтримку спрямовують людям поважного віку, родинам із дітьми, а також особам з інвалідністю.

Окремо в центрі діє напрям психологічної допомоги. Фахівці проводять консультації та групові зустрічі, спрямовані на стабілізацію емоційного стану й адаптацію до нових умов життя.

Також доступні юридичні послуги. Консультанти допомагають із відновленням документів, оформленням виплат, підготовкою звернень щодо компенсацій за зруйноване або пошкоджене майно.

Медичний блок включає первинні огляди, рекомендації лікарів та, за необхідності, направлення до вузьких спеціалістів.

Крім того, команда центру сприяє працевлаштуванню, допомагає з підготовкою резюме та організовує навчальні й дозвіллєві заходи для різних вікових категорій.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО у Києві є частиною ширшої системи підтримки, спрямованої на поступове відновлення повсякденного життя переселенців.

