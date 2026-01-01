Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве являются частью более широкой системы поддержки, направленной на постепенное восстановление повседневной жизни переселенцев.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве предоставляют только переселенцам, отвечающим определенным критериям участия, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют официальные источники.

Условия получения помощи обнародовали представители центра Ямариуполь. Программа ориентирована на людей, вынужденно покинувших родной город и находящихся в сложном положении.

Хаб расположен по адресу: улица Антоновича, 39. Прием посетителей проходит с понедельника по субботу с 8:00 до 18:00. В воскресенье заведение закрыто.

В рамках инициативы переселенцы из Мариуполя могут получить наборы продуктов питания, средства гигиены и базовые бытовые вещи. В первую очередь поддержку направляют людям преклонного возраста, семьям с детьми, а также лицам с инвалидностью.

Отдельно в центре действует направление психологической помощи. Специалисты проводят консультации и групповые встречи, направленные на стабилизацию эмоционального состояния и адаптацию к новым условиям жизни.

Также доступны юридические услуги. Консультанты помогают с восстановлением документов, оформлением выплат, подготовкой обращений по компенсациям за разрушенное или поврежденное имущество.

Медицинский блок включает первичные осмотры, рекомендации врачей и, при необходимости, направление к узким специалистам.

Кроме того, команда центра способствует трудоустройству, помогает с подготовкой резюме и организует обучающие и досуговые мероприятия для разных возрастов.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве являются частью более широкой системы поддержки, направленной на постепенное восстановление повседневной жизни переселенцев.

