Нова система оплати за проїзд у Києві діятиме з 1 січня та охопить важливі транспортні засоби.

Почне діяти нова система оплати за проїзд в Києві, зміни починають діяти з січня, проте варто зазначити, що вони діятимуть не у всьому транспорті, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express.

Зазначається, що нова система оплати за проїзд в Києві діятиме із 1 січня. Це поступовий перехід до зрозумілої та звичної для міста моделі — як у метро, трамваї чи автобусі: спочатку квиток, потім валідація на платформі і далі — поїздка.

"Крім того, на станціях відправлення буде посилений контроль при вході, а розʼїзні касири виконуватимуть функцію перевіряючих — також за аналогією з громадським транспортом столиці", — йдеться у повідомленні.

Де можна буде придбати квиток:

у застосунку Укрзалізниці

у застосунку «Київ Цифровий»

у терміналах самообслуговування УЗ та Київ Цифровий

через валідатори

готівкою в касах.

Онлайн-квитки, придбані через застосунок «Київ Цифровий», необхідно валідувати шляхом сканування на помаранчевих валідаторах. У пресслужбі також повідомили, що згодом аналогічна функція валідації буде доступна і для квитків, придбаних у застосунку «Укрзалізниці».

Крім того, пасажирам нагадують, що 1 та 2 січня Kyiv City Express курсуватиме за графіком вихідного дня — за розкладом суботи та неділі. У ці дні інтервал руху поїздів становитиме 1 годину. Додаткові рейси, які зазвичай вводяться для зменшення навантаження в пікові години, у зазначений період виконуватися не будуть.

Тимчасово не курсуватимуть поїзди за такими маршрутами:

Святошин – Дарниця – Святошин через Почайну: А03, А05, А07, А09 у ранкові години, а також А17 і А19 у вечірній час;

Святошин – Дарниця – Святошин через Вокзальну: Б03, Б05, Б07, Б09 уранці та Б17 і Б19 увечері.

Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху на офіційному сайті Kyiv City Express. Оновлений новорічний графік буде оприлюднений увечері 31 грудня.

