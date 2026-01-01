Почне діяти нова система оплати за проїзд в Києві, зміни починають діяти з січня, проте варто зазначити, що вони діятимуть не у всьому транспорті, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express.
Зазначається, що нова система оплати за проїзд в Києві діятиме із 1 січня. Це поступовий перехід до зрозумілої та звичної для міста моделі — як у метро, трамваї чи автобусі: спочатку квиток, потім валідація на платформі і далі — поїздка.
"Крім того, на станціях відправлення буде посилений контроль при вході, а розʼїзні касири виконуватимуть функцію перевіряючих — також за аналогією з громадським транспортом столиці", — йдеться у повідомленні.
Де можна буде придбати квиток:
- у застосунку Укрзалізниці
- у застосунку «Київ Цифровий»
- у терміналах самообслуговування УЗ та Київ Цифровий
- через валідатори
- готівкою в касах.
Онлайн-квитки, придбані через застосунок «Київ Цифровий», необхідно валідувати шляхом сканування на помаранчевих валідаторах. У пресслужбі також повідомили, що згодом аналогічна функція валідації буде доступна і для квитків, придбаних у застосунку «Укрзалізниці».
Крім того, пасажирам нагадують, що 1 та 2 січня Kyiv City Express курсуватиме за графіком вихідного дня — за розкладом суботи та неділі. У ці дні інтервал руху поїздів становитиме 1 годину. Додаткові рейси, які зазвичай вводяться для зменшення навантаження в пікові години, у зазначений період виконуватися не будуть.
Тимчасово не курсуватимуть поїзди за такими маршрутами:
Святошин – Дарниця – Святошин через Почайну: А03, А05, А07, А09 у ранкові години, а також А17 і А19 у вечірній час;
Святошин – Дарниця – Святошин через Вокзальну: Б03, Б05, Б07, Б09 уранці та Б17 і Б19 увечері.
Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху на офіційному сайті Kyiv City Express. Оновлений новорічний графік буде оприлюднений увечері 31 грудня.
