Українцям надають не тільки безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві, можна отримати й іншу підтримку.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві можна отримати від громадської організації «ВПО України», повідомляє Politeka.net.

Деталі опублікували на сайті організації.

ГО «ВПО України» у співпраці з місцевою владою, представниками бізнесу і громадськості, міжнародними благодійними й фінансовими організаціями робить усе можливе, щоб забезпечити переселенцям гідне життя: надати житло, працевлаштувати, задовольнити освітні й культурні потреби.

Українцям надають не тільки безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві, можна отримати юридичну та медичну допомогу, а також підтримку у пошуку житла.

Гуманітарна підтримка

Переселенцям надають продукти харчування, мийні й гігієнічні засоби. Допомагають оформлювати заявки на отримання гуманітарної допомоги від інших організацій.

Юридична та медична

Надаються юридичні консультації, правові основи статусу ВПО, допомогають відновити документи та оформлювати документи для отримання державних виплат і різних видів соціальної підтримки.

Медична підтримка

Проводять курси з домедичної допомоги й різноманітних технік самостійної підтримки фізичного та емоційного здоров’я, інформують про безкоштовні ліки й медичні послуги для внутрішніх переселенців.

Житло

Надається допомога у пошуку та облаштуванні житла, організовується поселення внутрішньо переміщених осіб у місцях компактного проживання, а також надається інформація про чинні програми державної та міжнародної підтримки переселенців.

Працевлаштування

Сприяння внутрішньо переміщеним особам у пошуку роботи, забезпечується інформування про можливості участі в державних програмах працевлаштування, а також надаються роз’яснення щодо особливостей чинного трудового законодавства.

Адреса центру: вул. Алімпія Галика, 75Б. Графік роботи: Пн-Пт 10:00-17:00. Субота 11:00-14:00. Неділя вихідний.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.