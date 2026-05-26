Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается доступным через онлайн-платформу «Допомагай», которая помогает людям находить временное убежище после потери собственного дома, сообщает Politeka.

Сервис регулярно обновляет базу объявлений. Владельцы недвижимости предлагают квартиры, дома и отдельные комнаты без арендной платы.

Один из доступных вариантов расположен в Киеве по улице Гамалеевская. Речь идет об однокомнатной квартире, рассчитанной на женщину с ребенком. Дом обеспечен газоснабжением и электричеством, что создает необходимые условия для комфортного пребывания.

Еще одно предложение разместили в селе Козлов Переяславского района. Там готовы предоставить трехкомнатный дом для пяти человек. Дом долгое время не использовался, поэтому требует обустройства мебелью. На территории есть колодец, подведено электроснабжение, а отопление производится с помощью печи.

Для тех, кто ищет более удобные условия, доступен вариант в селе Романков Обуховского района. На территории частного дома среди лесной местности расположен трехкомнатный дом, который подойдет для супругов или пары без детей. Расстояние до столицы составляет около 18 км.

Специалисты отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области регулярно обновляется, поэтому переселенцам рекомендуют следить за новыми объявлениями и оперативно связываться с владельцами.

Перед заселением рекомендуют уточнять бытовые детали, количество свободных мест и дополнительные условия проживания. Это поможет избежать недоразумений и быстрее найти подходящий вариант временного убежища.

Источник: Допомагай