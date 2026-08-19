В Виннице запустили новый этап программы продовольственной безопасности — город финансово поддерживает местных аграриев, расширяет сеть ярмарок и формирует «пояс продовольственной безопасности» в радиусе 20–40 км вокруг общины.

Продовольственная безопасность в Винницкой области остается приоритетом для местных властей — в Виннице запустили новый этап программы развития аграрного сектора, которая предусматривает финансовую поддержку фермеров, льготное кредитование и масштабирование ярмарок. Об этом 17 августа в эфире телеканала ВИТА ТБ сообщил заместитель директора департамента экономики и инвестиций Винницкого городского совета, начальник управления аграрной политики Александр Закорченный.

Толчком к активизации местной продовольственной политики стали перебои с поставками продуктов. Винничане недавно могли заметить временную нехватку мяса, овощей и фруктов на полках крупных супермаркетов. Как объясняют в торговых сетях, ситуация вызвана ударами врага по гражданской и логистической инфраструктуре, в частности складам и распределительным центрам. Подобные трудности сейчас фиксируют также в Киеве и Запорожье.

Какую финансовую поддержку получают фермеры

Для аграриев, работающих прозрачно и уплачивающих налоги в местный бюджет, город предлагает несколько финансовых инструментов. Для растениеводства и овощеводства действует муниципальная компенсация расходов на приобретение семян, а также на внедрение систем капельного орошения. Новые фермерские хозяйства могут получить безвозвратную финансовую помощь в размере 15 000 грн на 1 гектар, но не более чем на 4 га — то есть суммарно до 60 000 грн. Условие: официальная регистрация, владение землей и ее обработка.

Отдельно утвержден механизм льготного кредитования для малого и среднего бизнеса без кредитной истории. Он предусматривает краткосрочные займы до 500 тыс. грн на текущий бюджетный год, среднесрочные — до 3 лет, и долгосрочные — до 5 лет. Для животноводства введены адресные выплаты поддержки для производителей, легализующих свою деятельность.

«Пояс продовольственной безопасности» и ярмарки

Стратегическая идея города заключается в формировании «пояса продовольственной безопасности» в радиусе 20–40 километров вокруг Винницы. Это позволяет поставлять свежие продукты кратчайшим путем, не завися от сложной межрегиональной логистики. В 2024 году в городе возродили практику масштабных ярмарок, которые теперь активно расширяются. Спрос на такой формат огромен: ярмарки уже посетили около 105 тысяч покупателей, а количество продавцов выросло с 46 на первом мероприятии до 130 на последнем.

В этом году география ярмарочной торговли претерпевает качественные изменения. Ключевой остается площадка в микрорайоне Вишенка, но город планирует задействовать новые локации — на улице Киевской и в микрорайоне Тяжилов. В период массового созревания урожая будет организован «месячник продовольственной безопасности» — в течение 5 недель жители спальных районов смогут покупать свежие овощи и фрукты непосредственно у производителей. Прямые продажи без посредников позволяют фермерам сохранять до 20% стоимости продукции.

Пчеловодство под защитой общины

Отдельное внимание муниципалитет уделяет поддержке пчеловодства. Винницкая область занимает второе место в Украине по масштабам пасечничества: здесь насчитывается 226 000 пчелосемей и 3 760 пасек. Ранее отрасль активно поддерживалась государством, однако впоследствии выплаты прекратились. Чтобы сохранить уникальную отрасль, город внедрил собственные дотации. Благодаря муниципальной программе количество пчелосемей в общине увеличилось на 720 единиц, зарегистрировано 19 новых пасек.

Уже четвертый год подряд в общине проходит Фестиваль меда. В эти выходные праздник состоится в селе Малые Крушлинцы — винничан и гостей города приглашают посетить мероприятие, пообщаться с пасечниками и приобрести свежий мед непосредственно от производителей.

Как фермеру получить поддержку от города

Для участия в муниципальных программах поддержки аграрий должен быть официально зарегистрированным предпринимателем или фермерским хозяйством, владеть землей и обрабатывать ее, а также уплачивать налоги в местный бюджет. Обращаться следует в управление аграрной политики департамента экономики и инвестиций Винницкого городского совета. Программа развития аграрного сектора и обеспечения продовольственной безопасности действует на постоянной основе, ее первый трехлетний цикл успешно завершился, и сейчас продолжается новый этап.

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