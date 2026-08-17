Ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин на Вінниччині можуть безоплатно звернутися до психолога, психотерапевта чи психіатра. Держава повністю компенсує вартість таких послуг надавачам.

Резонансна нічна аварія на Вінниччині досі обговорюється в регіоні, однак для ветеранів і військових області важливіша щоденна тема — безкоштовна психологічна допомога, яку можна отримати як онлайн, так і офлайн.

Про запуск послуги повідомив Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, а деталі розписало видання I-VIN.INFO. Йдеться про офіційний реєстр надавачів психологічної допомоги, який веде Мінветеранів.

До реєстру включені психологи, психотерапевти, психіатри та мультидисциплінарні команди. Усі фахівці мають відповідну освіту та допуски до практичної діяльності. Обрати спеціаліста можна самостійно — за місцем проживання або для онлайн-консультації.

Хто має право на безоплатні послуги

Право на безкоштовну допомогу мають ветерани та ветеранки, а також військовослужбовці, які звільняються або вже звільнилися. Окремо в переліку — діючі військові та члени їхніх родин: для них послуга доступна під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення.

Психологічну підтримку також можуть отримати члени сімей загиблих захисників і захисниць України та ветеранів, люди з особливими заслугами перед Батьківщиною разом із родинами, а також постраждалі учасники Революції Гідності.

Як обрати фахівця та отримати допомогу

Допомога доступна в трьох форматах: онлайн, офлайн у кабінеті спеціаліста або під час стаціонарного лікування. Для отримувачів послуга безкоштовна — її вартість держава компенсує надавачам.

Щоб знайти фахівця, потрібно відкрити офіційний реєстр надавачів психологічної допомоги на сайті Мінветеранів, обрати спеціаліста за регіоном або форматом роботи й записатися на консультацію. Оплата з боку військового чи ветерана не передбачена.

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