Резонансное ночное ДТП в Винницкой области до сих пор обсуждают в регионе, однако для ветеранов и военных области важнее ежедневная тема — бесплатная психологическая помощь, которую можно получить как онлайн, так и офлайн.
О запуске услуги сообщил Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а детали расписало издание I-VIN.INFO. Речь идет об официальном реестре поставщиков психологической помощи, который ведет Минветеранов.
В реестр включены психологи, психотерапевты, психиатры и мультидисциплинарные команды. Все специалисты имеют соответствующее образование и допуски к практической деятельности. Выбрать специалиста можно самостоятельно — по месту жительства или для онлайн-консультации.
Кто имеет право на бесплатные услуги
Право на бесплатную помощь имеют ветераны и ветеранки, а также военнослужащие, которые увольняются или уже уволились. Отдельно в списке — действующие военные и члены их семей: для них услуга доступна во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.
Психологическую поддержку также могут получить члены семей погибших защитников и защитниц Украины и ветеранов, люди с особыми заслугами перед Родиной вместе с семьями, а также пострадавшие участники Революции Достоинства.
Как выбрать специалиста и получить помощь
Помощь доступна в трех форматах: онлайн, офлайн в кабинете специалиста или во время стационарного лечения. Для получателей услуга бесплатна — ее стоимость государство компенсирует поставщикам.
Чтобы найти специалиста, нужно открыть официальный реестр поставщиков психологической помощи на сайте Минветеранов, выбрать специалиста по региону или формату работы и записаться на консультацию. Оплата со стороны военного или ветерана не предусмотрена.
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