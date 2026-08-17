Ветераны, военнослужащие и члены их семей в Винницкой области могут бесплатно обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру. Государство полностью компенсирует стоимость таких услуг поставщикам.

Резонансное ночное ДТП в Винницкой области до сих пор обсуждают в регионе, однако для ветеранов и военных области важнее ежедневная тема — бесплатная психологическая помощь, которую можно получить как онлайн, так и офлайн.

О запуске услуги сообщил Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а детали расписало издание I-VIN.INFO. Речь идет об официальном реестре поставщиков психологической помощи, который ведет Минветеранов.

В реестр включены психологи, психотерапевты, психиатры и мультидисциплинарные команды. Все специалисты имеют соответствующее образование и допуски к практической деятельности. Выбрать специалиста можно самостоятельно — по месту жительства или для онлайн-консультации.

Кто имеет право на бесплатные услуги

Право на бесплатную помощь имеют ветераны и ветеранки, а также военнослужащие, которые увольняются или уже уволились. Отдельно в списке — действующие военные и члены их семей: для них услуга доступна во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

Психологическую поддержку также могут получить члены семей погибших защитников и защитниц Украины и ветеранов, люди с особыми заслугами перед Родиной вместе с семьями, а также пострадавшие участники Революции Достоинства.

Как выбрать специалиста и получить помощь

Помощь доступна в трех форматах: онлайн, офлайн в кабинете специалиста или во время стационарного лечения. Для получателей услуга бесплатна — ее стоимость государство компенсирует поставщикам.

Чтобы найти специалиста, нужно открыть официальный реестр поставщиков психологической помощи на сайте Минветеранов, выбрать специалиста по региону или формату работы и записаться на консультацию. Оплата со стороны военного или ветерана не предусмотрена.

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