У Вінниці запустили новий етап програми продовольчої безпеки — місто фінансово підтримує місцевих аграріїв, розширює мережу ярмарків та формує «пояс продовольчої безпеки» в радіусі 20–40 км навколо громади.

Продовольча безпека у Вінницькій області залишається пріоритетом для місцевої влади — у Вінниці запустили новий етап програми розвитку аграрного сектору, яка передбачає фінансову підтримку фермерів, пільгове кредитування та масштабування ярмарків. Про це 17 серпня в ефірі телеканалу ВІТА ТБ повідомив заступник директора департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради, начальник управління аграрної політики Олександр Закорченний.

Поштовхом до активізації місцевої продовольчої політики стали перебої з постачанням продуктів. Вінничани нещодавно могли помітити тимчасову нестачу м'яса, овочів та фруктів на полицях великих супермаркетів. Як пояснюють у торговельних мережах, ситуація спричинена ударами ворога по цивільній та логістичній інфраструктурі, зокрема складах і розподільчих центрах. Подібні труднощі нині фіксують також у Києві та Запоріжжі.

Яку фінансову підтримку отримують фермери

Для аграріїв, які працюють прозоро й сплачують податки до місцевого бюджету, місто пропонує кілька фінансових інструментів. Для рослинництва та овочівництва діє муніципальна компенсація витрат на придбання насіння, а також на впровадження систем крапельного зрошення. Нові фермерські господарства можуть отримати безповоротну фінансову допомогу в розмірі 15 000 грн на 1 гектар, але не більше ніж на 4 га — тобто сумарно до 60 000 грн. Умова: офіційна реєстрація, володіння землею та її обробіток.

Окремо затверджено механізм пільгового кредитування для малого та середнього бізнесу без кредитної історії. Він передбачає короткострокові позики до 500 тис. грн на поточний бюджетний рік, середньострокові — до 3 років, та довгострокові — до 5 років. Для тваринництва запроваджено адресні виплати підтримки для виробників, які легалізують свою діяльність.

«Пояс продовольчої безпеки» та ярмарки

Стратегічна ідея міста полягає у формуванні «поясу продовольчої безпеки» в радіусі 20–40 кілометрів навколо Вінниці. Це дає змогу постачати свіжі продукти найкоротшим шляхом, не залежачи від складної міжрегіональної логістики. У 2024 році в місті відродили практику масштабних ярмарків, які тепер активно розширюються. Попит на такий формат величезний: ярмарки вже відвідали близько 105 тисяч покупців, а кількість продавців зросла з 46 на першому заході до 130 на останньому.

Цього року географія ярмаркування зазнає якісних змін. Ключовим залишається майданчик у мікрорайоні Вишенька, але місто планує залучити нові локації — на вулиці Київській та в мікрорайоні Тяжилів. У період масового дозрівання врожаю буде організовано «місячник продовольчої безпеки» — протягом 5 тижнів мешканці спальних районів зможуть купувати свіжі овочі та фрукти безпосередньо у виробників. Прямі продажі без посередників дозволяють фермерам зберігати до 20% вартості продукції.

Бджільництво під захистом громади

Окрему увагу муніципалітет приділяє підтримці бджільництва. Вінницька область посідає друге місце в Україні за масштабами пасічництва: тут нараховується 226 000 бджолосімей та 3 760 пасік. Раніше галузь активно підтримувалася державою, однак згодом виплати припинилися. Аби зберегти унікальну галузь, місто впровадило власні дотації. Завдяки муніципальній програмі кількість бджолосімей у громаді збільшилася на 720 одиниць, зареєстровано 19 нових пасік.

Вже четвертий рік поспіль у громаді проходить Фестиваль меду. Цими вихідними свято відбудеться у селі Малі Крушлинці — вінничан та гостей міста запрошують відвідати захід, поспілкуватися з пасічниками й придбати свіжий мед безпосередньо від виробників.

Як фермеру отримати підтримку від міста

Для участі в муніципальних програмах підтримки аграрій має бути офіційно зареєстрованим підприємцем або фермерським господарством, володіти землею та обробляти її, а також сплачувати податки до місцевого бюджету. Звертатися слід до управління аграрної політики департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Програма розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки діє на постійній основі, її перший трирічний цикл успішно завершився, і нині триває новий етап.

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