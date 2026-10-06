На заході України різко скоротилася пропозиція житла. В Ужгороді вільних квартир практично немає, а в Івано-Франківську за один варіант змагаються одразу кілька претендентів — ціни на купівлю та оренду стрімко зростають.

Ціни на квартири в Україні стрімко зростають, а вільного житла на ринку стає дедалі менше. На заході країни пропозиція житла різко скоротилася, тож квартири розкуповують за лічені години — навіть за шалені гроші.

Найгостріша ситуація склалася в Ужгороді. За даними видання, вільних квартир тут практично немає: щойно в оголошеннях з'являється варіант, його розбирають за лічені години. Ідеться і про купівлю, і про оренду житла.

Івано-Франківськ: за один варіант змагаються кілька претендентів

Схожа картина в Івано-Франківську. Тут на один вільний варіант житла претендують одразу кілька охочих, тож орендарі та покупці змушені або погоджуватися на умови власників, або шукати далі. Ажіотаж підігріває й те, що нові оголошення зникають швидше, ніж будь-коли раніше.

Чому житло дорожчає

Зростання цін підживлюють кілька чинників. Ще у вересні РБК-Україна повідомляла, що будівельні матеріали подорожчали до 50%, а собівартість квадратного метра в новобудовах зростає. Окремі забудовники попереджали, що готові квартири восени можуть додати в ціні до 10%.

У підсумку дефіцит пропозиції обертається для покупців і орендарів вищими цінами. Ті, хто вагається з рішенням, ризикують втратити варіант уже за кілька годин: в умовах дефіциту вирішальними стають швидкість і готовність одразу внести передоплату.