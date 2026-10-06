На западе Украины резко сократилось предложение жилья. В Ужгороде свободных квартир практически нет, а в Ивано-Франковске за один вариант борются сразу несколько претендентов — цены на покупку и аренду стремительно растут.

Цены на квартиры в Украине стремительно растут, а свободного жилья на рынке становится все меньше. На западе страны предложение жилья резко сократилось, поэтому квартиры раскупают за считанные часы — даже за баснословные деньги.

Наиболее острая ситуация сложилась в Ужгороде. По данным издания, свободных квартир здесь практически нет: как только в объявлениях появляется вариант, его разбирают за считанные часы. Речь идет и о покупке, и об аренде жилья.

Ивано-Франковск: за один вариант борются несколько претендентов

Похожая картина в Ивано-Франковске. Здесь на один свободный вариант жилья претендуют сразу несколько желающих, поэтому арендаторы и покупатели вынуждены либо соглашаться на условия владельцев, либо искать дальше. Ажиотаж подогревает и то, что новые объявления исчезают быстрее, чем когда-либо раньше.

Почему жилье дорожает

Рост цен подпитывают несколько факторов. Еще в сентябре РБК-Украина сообщала, что строительные материалы подорожали до 50%, а себестоимость квадратного метра в новостройках растет. Отдельные застройщики предупреждали, что готовые квартиры осенью могут прибавить в цене до 10%.

В итоге дефицит предложения оборачивается для покупателей и арендаторов более высокими ценами. Те, кто колеблется с решением, рискуют потерять вариант уже через несколько часов: в условиях дефицита решающими становятся скорость и готовность сразу внести предоплату.