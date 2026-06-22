Подорожание проезда в Киеве будет зависеть от решений властей.

Подорожание проезда в Киеве может произойти уже с 15 июля, сообщает издание Politeka.

В Киевской городской госадминистрации предлагали поднять разовую оплату до 30 гривен уже с 15 июля.

Такое решение объясняют потребностью финансирования энергостойкости и восстановления инфраструктуры, на что, по оценкам, нужно около 12 миллиардов гривен. На фоне ожидаемого подорожания проезда в Киеве профсоюзная сторона настаивает на более плавном сценарии перемен.

Представители профсоюзов предложили стартовый тариф на уровне 20 гривен с отсрочкой возможного повышения до 30 гривен в полгода. Это, по их мнению, позволит избежать резкой нагрузки на пассажиров.

Отдельно оговаривается социальная защита для работников бюджетной сферы. Речь идет об педагогах, медиках, работниках культуры и сотрудниках коммунальных учреждений. Среди инструментов – льготные проездные, скидки на поездки или частичная денежная компенсация расходов.

Профсоюзы также требуют направлять не менее 20% дополнительных поступлений от новых тарифов на повышение зарплат в транспортной отрасли. По словам представителей, кадровый дефицит уже стал критическим. К примеру, работники путевой службы метрополитена получают около 14 тысяч гривен в месяц.

В то же время, часть образовательного сообщества выступает против любого пересмотра тарифов без предварительного запуска механизмов компенсации. Они считают, что социальные гарантии должны заработать в первую очередь.

Предварительный пересмотр стоимости проезда в городском транспорте прошел в июле 2018 года, когда билет подорожал до 8 гривен. В настоящее время себестоимость перевозки одного пассажира в метро превышает 60 гривен, а в наземном транспорте составляет примерно 50 гривен.

Окончательного решения пока нет. Последующие шаги будут зависеть от позиции городской администрации после консультаций с профсоюзами.

Подорожание проезда в Киеве будет зависеть от решений властей.

Источник: Delo.ua

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