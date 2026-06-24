Подорожание проезда в Киеве связано с ростом затрат на электроэнергию, горючее, ремонт техники и обслуживание подвижного состава.

Подорожание проезда в Киеве ожидается с середины июля 2026, передает Politeka.

Смена тарифов произойдет в городском транспорте, в то время как коммунальные коммуникации временно останутся без корректировок.

С 1 июля жители столицы продолжат оплачивать электроэнергию, газ и водные услуги по действующим ценам. Просмотр будет относиться именно к транспортному сегменту, где новые условия начнут действовать после 15 числа.

До середины месяца поездки в метро, ​​автобусах, троллейбусах, трамваях, фуникулере и городской электричке сохранят текущую стоимость. После обновления базовая разовая поездка может составить 30 гривен.

Вводится также система пакетных приобретений через транспортную карту. Чем больший объем поездок покупает пассажир, тем ниже средняя цена одной поездки — действует градация от 30 до 25 гривен в зависимости от количества.

Отдельно планируется запуск пересадочного билета за 60 гривен. Он позволит без ограничений изменять вид транспорта в течение 90 минут, что должно упростить короткие городские маршруты.

Месячные абонементы также останутся доступными: стандартный проездной оценивается примерно в 1088 гривен, а безлимитный вариант — в 4875 гривен. Для студентов сохраняется скидка 50%, школьники будут пользоваться льготами в течение учебного года.

В городской администрации объясняют, что подорожание проезда в Киеве связано с ростом затрат на электроэнергию, горючее, ремонт техники и обслуживание подвижного состава. Конкретно эти причины сформировывают новенькую экономику работы транспорта.

Таким образом, изменения в первую очередь касаются стоимости поездок, тогда как другие коммунальные тарифы остаются без обновлений в начале июля.

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