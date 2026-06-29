Ограничения движения транспорта в Киеве вводятся на левом берегу столицы с 29 июня из-за дорожных работ в Днепровском и Деснянском районах, передает издание Politeka.

Об этом сообщает городская администрация.

По данным КГГА, изменения в организации трафика коснутся нескольких ключевых участков. В Днепровском районе частичные перекрытия будут действовать на улице Юности с 29 июня по 1 июля. В Деснянском районе аналогичные мероприятия запланированы на проспекте Романа Шухевича – работы там будут продолжаться до 1 августа.

Городские службы объясняют, что такие меры связаны с обновлением дорожного покрытия и инфраструктуры, что требует временного сужения проезжей части. Поэтому возможны задержки движения и увеличение нагрузки на соседние магистрали.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать изменения в схеме движения, чтобы избегать пиковых пробок в часы наибольшей загруженности.

В этом контексте ограничения движения транспорта в Киеве рассматриваются как временная мера, направленная на обновление дорожной сети и повышение безопасности передвижения после завершения ремонтных работ.

Городские власти просят жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам, поскольку работы должны обеспечить долгосрочное улучшение транспортной инфраструктуры на левобережье.

Кроме того, в Киеве сообщалось о подорожании проезда. Планируется запуск пересадочного билета за 60 гривен. Он позволит без ограничений изменять вид транспорта в течение 90 минут, что должно упростить короткие городские маршруты.

Источник: Городская администрация.

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