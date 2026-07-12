Фахівці зазначають, що доплати для пенсіонерів у Київській області покликані частково компенсувати витрати на повсякденні потреби.

Доплати для пенсіонерів у Київській області почали нараховувати відповідно до положень держбюджету-2026, повідомляє Politeka.

Фінансова підтримка спрямована на людей похилого віку, які потребують постійного догляду.

Розмір надбавки зріс до 1038 гривень. Підвищення пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2595 гривень. У порівнянні з попереднім періодом сума зросла на понад 90 гривень.

Право на отримання коштів мають громадяни віком від 80 років, які потребують регулярного медичного нагляду та не мають працездатних родичів. Допомога доступна також тим, хто не бере участі в інших соціальних програмах і не має встановленої інвалідності.

Для оформлення виплат необхідно пройти лікарсько-консультативну комісію. Після обстеження заявник отримує відповідний висновок і подає документи до Пенсійного фонду. Серед обов’язкових — паспорт, ідентифікаційний код, медичне підтвердження потреби у догляді та довідки про відсутність інших нарахувань.

Фахівці зазначають, що доплати для пенсіонерів у Київській області покликані частково компенсувати витрати на повсякденні потреби та підвищити рівень соціального захисту.

У відомстві радять заздалегідь уточнювати графік роботи комісій і подавати документи без зволікань, щоб уникнути можливих затримок із виплатами.

Також громадянам рекомендують стежити за оновленнями законодавства, адже умови отримання допомоги можуть змінюватися залежно від економічної ситуації.

Водночас експерти наголошують, що своєчасне оформлення документів дозволить уникнути черг і забезпечить стабільне отримання фінансової підтримки.

Джерело: НовиниЛайв

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