Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області потенційно охоплює всі ключові групи споживачів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області стало предметом обговорення після появи оновлених фінансових розрахунків, які передбачають корекцію вартості послуг із вивезення побутових відходів для всіх категорій споживачів, передає Politeka.

Згідно з поданими матеріалами, запланована зміна становить від 12,7% до 22,5% залежно від моделі збору сміття та типу сервісного обслуговування, що застосовується для населення й установ.

Для домогосподарств, які користуються контейнерною системою, передбачено оновлення вартості обробки змішаних відходів: сума зростає з 126,35 грн до 148,08 грн.

Абоненти, які використовують власні ємності для збору, отримають інший розрахунковий показник — він змінюється зі 112,51 грн до 134,10 грн.

Окремо визначено сегмент бюджетної сфери. Для установ соціального та освітнього напрямку сума нарахувань коригується з 132,85 грн до 154,38 грн, що напряму впливає на витратні статті місцевих організацій.

Найбільш відчутна динаміка спостерігається у категорії великогабаритних відходів. Тут кінцевий показник піднімається з 185,96 грн до 227,88 грн, що перевищує рівень у понад 22%.

Також переглянуто тариф на видалення відходів: для населення він встановлюється в діапазоні від 139,51 грн до 157,20 грн за один кубічний метр.

Документаційний пакет наразі винесено на розгляд наступного засідання виконавчого комітету. Після цього рішення можуть бути затверджені та введені в дію у встановленому порядку.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області потенційно охоплює всі ключові групи споживачів і формує оновлену структуру фінансового навантаження у сфері поводження з побутовими відходами.

Остаточні параметри тарифної політики визначать після ухвалення рішення виконавчим комітетом та проходження додаткових погоджень профільними службами.

Джерело: krokus

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