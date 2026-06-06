Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области потенциально охватывает все ключевые группы потребителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области стало предметом обсуждения после появления обновленных финансовых расчетов, предполагающих коррекцию стоимости услуг по вывозу бытовых отходов для всех категорий потребителей, передает Politeka.

Согласно представленным материалам, запланированное изменение составляет от 12,7 до 22,5% в зависимости от модели сбора мусора и типа сервисного обслуживания, применяемого для населения и учреждений.

Для домохозяйств, которые используют контейнерную систему, предусмотрено обновление стоимости обработки смешанных отходов: сумма растет со 126,35 грн до 148,08 грн.

Абоненты, использующие собственные емкости для сбора, получат другой расчетный показатель – он меняется со 112,51 грн. до 134,10 грн.

Отдельно определен сегмент бюджетной сферы. Для учреждений социального и образовательного направления сумма начислений корректируется с 132,85 до 154,38 грн, что напрямую влияет на расходные статьи местных организаций.

Наиболее ощутимая динамика наблюдается в категории крупногабаритных отходов. Здесь конечный показатель поднимается со 185,96 грн до 227,88 грн, что превышает уровень свыше 22%.

Также пересмотрен тариф на удаление отходов: для населения он устанавливается в диапазоне от 139,51 до 157,20 грн за один кубический метр.

Документационный пакет вынесен на рассмотрение следующего заседания исполнительного комитета. После этого решения могут быть утверждены и введены в действие в установленном порядке.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области потенциально охватывает все ключевые группы потребителей и формирует обновленную структуру финансовой нагрузки в сфере обращения с бытовыми отходами.

Окончательные параметры тарифной политики определят при принятии решения исполнительным комитетом и прохождении дополнительных согласований профильными службами.

Источник: krokus

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