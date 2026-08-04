На Вінниччині приміські поїзди тимчасово змінили маршрути та графік через ремонт колій. Зміни триватимуть до середини серпня й торкнулися Козятинського напрямку.

У серпні на Вінниччині низка приміських поїздів тимчасово змінила маршрути та графік руху. Причина — планові ремонтні роботи на залізничних коліях, які триватимуть до середини місяця.

Як повідомляє ВІТА ТБ із посиланням на приміську філію "Укрзалізниці", коригування розкладу стосуються кількох напрямків. Пасажирам варто заздалегідь перевіряти актуальний графік перед поїздкою.

Що змінилося на Козятинському напрямку

Найпомітніші зміни торкнулися маршрутів до Козятина — важливого залізничного вузла на Вінниччині. З 5 по 8 серпня поїзд №6203 сполученням Фастів-1 — Козятин-1 відправлятиметься зі станції Брівки о 09:40 замість 09:13. Прибуття до Козятина — о 10:24 (раніше було о 10:16).

Поїзд №6213 того ж напрямку Фастів-1 — Козятин-1 у зазначені дні вирушатиме з Чорнорудки о 21:54 (замість 22:10), а прибуватиме до кінцевої станції о 22:23 (було 22:39).

Інші зміни в русі приміських поїздів

Коригування графіка також зачепило й сусідні області. З 3 по 13 серпня поїзд №6626 курсуватиме за маршрутом Коростень — Борщагівка замість Коростень — Київ-Пасажирський. Відправлення з Коростеня перенесено на 19:00 (було 18:25), прибуття на Борщагівку — о 22:27.

Поїзд №6628 сполученням Тетерів — Київ-Пасажирський (раніше — Тетерів — Борщагівка) відправлятиметься о 20:04 і прибуватиме до столиці о 22:11. Також із 6 по 15 серпня змінено графік поїздів №6917 та №6903 на Ніжинському напрямку.

Де дізнатися актуальний розклад

Постанційний розклад потрібного рейсу пасажири можуть переглянути на офіційному сайті "Укрзалізниці" в розділі "Зміни руху". Також актуальна інформація доступна в мобільному застосунку перевізника та на інформаційних табло вокзалів. Укрзалізниця рекомендує уточнювати час відправлення безпосередньо перед поїздкою, оскільки графік ремонтних робіт може уточнюватися.