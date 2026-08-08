У серпні 2026 року Пенсійний фонд виплачує разову допомогу до Дня Незалежності — до 3100 грн, однак не всім отримувачам у Київській області гроші зарахують автоматично.

Додаткову грошову підтримку для пенсіонерів у Київській області передбачено і в серпні — Пенсійний фонд України роз'яснив механізм виплати разової допомоги до Дня Незалежності. Частина отримувачів ризикує залишитися без грошей, якщо не подасть заяву самостійно.

Як повідомляє ПФУ, у серпні 2026 року кошти автоматично отримають ті, хто вже отримує пенсію, довічне грошове утримання, житлову субсидію або пільгу на оплату житлово-комунальних послуг — і при цьому не проходить військову службу. Для цієї категорії жодних додаткових дій не потрібно — гроші зарахують на той самий рахунок, куди надходить пенсія чи субсидія.

Окремий механізм діє для ветеранів війни, які проходять військову службу: ПФУ спрямовує кошти на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони служать. Таким військовослужбовцям радять переконатися, що роботодавець має відомості про їхній ветеранський статус.

Кому потрібно подати заяву до ПФУ

Самостійно звернутися до Пенсійного фонду мають люди, які мають право на разову допомогу, але не отримують пенсію, субсидію чи пільгу на ЖКП і не проходять військову службу. Йдеться насамперед про ветеранів війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України та інших визначених законом отримувачів, які не перебувають на обліку в ПФУ як пенсіонери чи субсидіанти.

Як оформити виплату

Подати заяву можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі ПФУ в Київській області;

через ЦНАП за місцем проживання;

поштою до територіального органу ПФУ;

онлайн через вебпортал ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У заяві слід вказати реквізити документа, що посвідчує особу, номер банківського рахунка для виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення, яке дає право на допомогу. До заяви додають копії паспорта й посвідчення про відповідний статус.

Строки подання: що важливо знати

Загальний строк подання заяви сплив 1 серпня 2026 року. Водночас ПФУ зазначає: якщо людина не мала можливості звернутися вчасно, вона може подати заяву до 1 жовтня 2026 року. Це не автоматичне продовження для всіх — пізніший строк стосується лише ситуацій, коли вчасне подання було неможливим.

Діє й окреме правило для тих, хто набуде відповідного статусу до 24 серпня 2026 року: якщо станом на 1 жовтня людина не отримає кошти, вона може звернутися до ПФУ, а виплату мають провести до 1 листопада.

Розмір допомоги залежить від категорії отримувача: від 450 грн до максимальних 3100 грн. Повний перелік категорій і конкретні суми для кожної з них визначені відповідною постановою Кабінету Міністрів.

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