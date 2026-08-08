У столиці створять новий центр підтримки для вимушених переселенців із Добропільської громади. Хаб працюватиме за адресою провулок Приладний, 2-А та стане частиною мережі центрів "Добропільщина – сила єднання".

Гуманітарна допомога для вразливих категорій у Київській області розширюється — для переселенців із Добропільської громади в столиці створять окремий хаб підтримки. Відповідне рішення закріплене розпорядженням начальника Добропільської міської військової адміністрації Андрія Бондаренка.

Як повідомляє Вільне радіо, новий центр підтримки внутрішньо переміщених осіб отримав назву "Добропільщина – сила єднання". Хаб розташують у Києві за адресою: провулок Приладний, будинок 2-А. Коли саме центр запрацює, у військовій адміністрації поки не уточнили.

Це вже шостий хаб мережі "Добропільщина – сила єднання". Наразі аналогічні центри успішно функціонують у Дніпрі, Павлограді, Кам'янському, Шептицькому та Одесі. До відкриття київського хабу переселенці з Добропільщини могли звертатися по допомогу на базі Центру життєстійкості "Мангуш" у столиці.

Що відомо про ситуацію в Добропільській громаді

Безпекова ситуація в Добропільській громаді залишається вкрай складною. У липні через постійні обстріли російської армії місцеві жителі були змушені самотужки ховати загиблих просто неба — біля доріг та церкви. Ритуальні служби більше не можуть заїжджати до міста через загрозу ударів.

Цивільна інфраструктура Добропілля практично зруйнована: закрилися магазини, відсутні лікарі. Зарядити телефони та випрати речі люди можуть лише в місцевому "пункті незламності". Саме тому відкриття хабів в інших містах України є критично важливим для вимушених переселенців.

Яку допомогу можна отримати в хабі

Центри мережі "Добропільщина – сила єднання" надають переселенцям гуманітарну, консультаційну та соціальну підтримку. Йдеться про видачу продуктових наборів, засобів гігієни, одягу, а також допомогу в оформленні документів, пошуку житла та працевлаштуванні. Точний перелік послуг київського хабу мають оголосити найближчим часом.

Також нагадаємо, що в Добропільській громаді ще 195 власникам зруйнованого через війну житла погодили житлові сертифікати за програмою "єВідновлення". Більшість рішень ухвалили на підставі технічних звітів, частину — після дистанційного обстеження будинків.

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