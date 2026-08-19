Черкаська обласна військова адміністрація опублікувала детальний гайд щодо грошового забезпечення військовослужбовців у 2026 році: з чого складаються виплати, які суми передбачені та як їх оформити.

Виплати та соціальна підтримка на Черкащині залишаються в центрі уваги — Черкаська обласна військова адміністрація опублікувала розгорнутий гайд щодо грошового забезпечення військовослужбовців у 2026 році, в якому детально роз'яснила, з чого складаються виплати захисникам та на які суми можна розраховувати.

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з кількох основних компонентів: посадового окладу, окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років. До цього додаються щомісячні додаткові виплати, передбачені умовами проходження служби. Розмір базового забезпечення залежить від посади, звання та терміну служби військового — що вища посада й більше років за плечима, то більші суми нараховуються.

Додаткові виплати: оздоровчі, бойові та на лікування

Окрім основного грошового забезпечення, військовослужбовці мають право на низку додаткових виплат. Зокрема, щорічна допомога на оздоровлення, правила нарахування якої визначені наказом Міністерства оборони України №260 від 7 червня 2018 року. Як повідомляє Черкаська ОВА, фіксованої суми цієї виплати не існує — її розраховують індивідуально, і в середньому вона становить від 20 тисяч гривень.

При розрахунку оздоровчих враховуються: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, а також щомісячні додаткові виплати. Право на таку допомогу мають військовослужбовці, які йдуть у щорічну основну відпустку повної тривалості, використовують другу частину щорічної відпустки або отримують окремий наказ командира про виплату допомоги на оздоровлення.

Окрему категорію становлять виплати військовослужбовцям, які проходять лікування після бойового поранення. Таким захисникам нараховується основне грошове забезпечення за останньою посадою, а за відповідних умов — щомісячна додаткова винагорода в розмірі 100 000 гривень.

Як оформити виплати

Для отримання допомоги на оздоровлення військовослужбовцю необхідно звернутися до командира військової частини з рапортом. Подати його можна як у паперовій формі, так і через застосунок "Армія+", якщо відповідний функціонал доступний у підрозділі. Точна дата зарахування коштів залежить від фінансування конкретної військової частини — після отримання коштів від Департаменту фінансів Міністерства оборони виплати здійснюються в порядку черги відповідно до поданих рапортів.

У Черкаській ОВА наголошують, що грошове забезпечення військовослужбовців у 2026 році залишається одним із пріоритетних напрямків державної політики. Детальнішу інформацію щодо конкретних розмірів виплат за посадами та званнями можна отримати безпосередньо у військових частинах або ознайомитися з повним гайдом на офіційному сайті Черкаської обласної військової адміністрації.

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