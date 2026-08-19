У Луцьку для військовослужбовців та правоохоронців, які проходять лікування та реабілітацію, провели заняття з каністерапії — методу психологічної підтримки за допомогою спеціально навчених собак.

Допомога військовим та ветеранам на Волині набуває нових форм — у ДУ «ТМО МВС України у Волинській області» для захисників, які проходять лікування та відновлення, організували сеанс каністерапії за участю спеціально навчених собак. Як повідомляє Поліція Волині, захід відбувся 18 серпня.

Організували зустріч психологи ДСНС України. До ініціативи долучилися психологи Головного управління Національної поліції у Волинській області та представники Центру реінтеграції ветеранів «Волинь». Усе це — в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» та проєкту «Пункт психологічних практик».

Як проходила каністерапія

Провів заняття Володимир Лев — фахівець із багаторічним досвідом у кінології, який понад 20 років присвятив військовій службі. Свого часу він очолював кінологічну службу, а сьогодні використовує професійні знання для психоемоційної підтримки людей за допомогою навчених собак.

Каністерапія створює простір, у якому не обов'язково багато говорити. Іноді достатньо просто сісти поруч із собакою, погладити її, погратися або поспостерігати за нею. Учасники зустрічі активно взаємодіяли із собаками, спілкувалися та проводили час у невимушеній атмосфері.

Для людей, які проходять лікування після поранень, пережили значний стрес чи тривалий час перебували в умовах підвищеного психологічного навантаження, така взаємодія допомагає знизити напруження, переключити увагу та отримати позитивні емоції. Психологи наголошують: тварина не оцінює, не вимагає, а просто перебуває поруч — і саме ця безумовна присутність часто стає ключем до внутрішнього спокою.

Як ветеранам долучитися до програми

Каністерапія є частиною ширшої системи психологічної підтримки, яку реалізують у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Ветерани та військовослужбовці, які перебувають на лікуванні в медичних закладах МВС, можуть дізнатися про можливість участі в таких заходах безпосередньо у психологів закладу. Також консультацію можна отримати в Центрі реінтеграції ветеранів «Волинь», фахівці якого допомагають захисникам адаптуватися до цивільного життя та знаходять індивідуальні програми відновлення.

Міжвідомчі зустрічі такого формату об'єднують професійний досвід психологів різних служб та створюють для тих, хто проходить лікування, додатковий простір турботи, підтримки й позитивних емоцій.

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